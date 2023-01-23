США і Ізраїль почали великі військові навчання

ракетна система iron dome в роботі,недалеко від міста Ашдод,ізраїль,12 листопада 2019.

США і Ізраїль почали спільні військові навчання, які, як вважається, спрямовані проти Ірану.

Про це повідомляє CNN.

У навчаннях з бойовими стрільбами візьмуть участь 100 американських літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники. З боку Ізраїлю будуть задіяні 42 літаки. До навчань також підключать авіаносну групу з авіаносцем George Bush. Також будуть задіяні близько 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 ізраїльських.

В ході навчань будуть відпрацьовані різні сфери бойових дій, включаючи космос і радіоелектронну боротьбу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї.