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США і Ізраїль почали великі військові навчання

У навчаннях візьмуть участь 100 американських літаків.

США і Ізраїль почали великі військові навчання
ракетна система iron dome в роботі,недалеко від міста Ашдод,ізраїль,12 листопада 2019.
Фото: EPA/UPG

США і Ізраїль почали спільні військові навчання, які, як вважається, спрямовані проти Ірану. 

Про це повідомляє CNN.

У навчаннях з бойовими стрільбами візьмуть участь 100 американських літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники. З боку Ізраїлю будуть задіяні 42 літаки. До навчань також підключать авіаносну групу з авіаносцем George Bush. Також будуть задіяні близько 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 ізраїльських.

В ході навчань будуть відпрацьовані різні сфери бойових дій, включаючи космос і радіоелектронну боротьбу.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони США підтвердили передачу Україні боєприпасів зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї.

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