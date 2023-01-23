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Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року, - Кулеба

Україна розраховує на відчутні практичні результати Саміту Україна-ЄС, а також на позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії.

Україна та ЄС мають розпочати передвступні переговори до кінця 2023 року, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україна розраховує на відчутні практичні результати Саміту Україна-ЄС, а також позитивну оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії, яка зробить можливим початок передвступних переговорів вже у 2023 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-виступу на Раді міністрів закордонних справ ЄС.

“Ми маємо високі очікування від Саміту Україна-ЄС 3 лютого та спільного засідання Уряду України та Коледжу ЄС напередодні Саміту. Ми розраховуємо на відчутні практичні результати обидвох подій”, - сказав міністр.

Кулеба нагадав, що Україна фіналізує виконання рекомендацій Єврокомісії та розраховує на позитивну доповідь Європейської Комісії цієї весни. Він наголосив, що Україна також очікує включення позитивної оцінки своїх зусиль з виконання рекомендацій у підсумкову декларацію Саміту Україна-ЄС 3 лютого.

"Ми переконані, що передвступні переговори мають початися якнайшвидше після виконання Україною рекомендацій та позитивної оцінки Єврокомісії. Україна докладає максимум зусиль і я переконаний, що ми маємо почати передвступні переговори до кінця 2023 року. Жодні ігри чи вузькі політичні інтереси не мають стати на заваді", - зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що на переговори щодо вступу в ЄС Україна очікує витратити менш ніж 2 роки.

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