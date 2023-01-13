Шмигаль заявив, що на переговори щодо вступу в ЄС Україна очікує витратити менш ніж 2 роки

Україна впроваджує європейське законодавство і завершує виконання семи рекомендації Єврокомісії, а також готується до переговорів щодо вступу в ЄС, на які планує витратити менш нід 2 роки.

Про подробиці цієї підготовки розповів на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Буде сформована переговорна позиція України, яка визначить наші сильні сторони, межі компромісів, як вступ до ЄС вплине на окремі сектори економіки та держави загалом. Будуть сформовані команди переговорників з української сторони, які фахово зможуть обговорити деталі в різних сферах. Це стане підставою для відкриття офіційних перемовин про вступ", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що Україна розраховує на менш ніж два роки, аби пройти шлях переговорів.

"...Нас очікує шлях переговорів, який має увінчатися підписанням Угоди про вступ України до ЄС. Ми розраховуємо пройти цей шлях менше ніж за 2 роки. І тоді Україна стане повноправним членом ЄС. Будуть остаточно скасовані всі бар’єри на торгівлю, обмеження щодо руху робочої сили, Україна отримає доступ до структурних та інвестиційних фондів ЄС", - підкреслив очільник КМУ.

Шмигаль додав, що "об’єм роботи колосальний".

Нагадаємо, Єврокомісія завершує готувати доповнення до основного висновку про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

За словами Шмигаля, Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на понад 70%.