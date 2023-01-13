Такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.

Україна та Гана розглядають можливість створення логістичних хабів для зберігання продовольства.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Поглиблення співпраці в галузі сільського господарства та розширення міжнародних торгово-економічних відносин обговорили міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський і міністр продовольства та сільського господарства Республіки Гана Овусу Афрії Акото.

Сторони також розглянули питання щодо започаткування спільного проекту – логістичного хабу для зберігання продовольства.

Такий хаб дозволить зберігати якісне зерно, сприятиме прогнозованості збуту та стабілізації ціни на продовольство.

Учасники зустрічі домовилися детальніше розглянути можливість реалізації спільного українсько-африканського проекту у сфері логістичної кооперації.

Зазначається, що Республіка Гана – третя країна, яку відвідала делегація Міністерства аграрної політики та продовольства України у рамках офіційного візиту до країн Африки. Візит триває.

Нагадаємо, Нігерія після Сенегалу запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

Станом на кінець грудня понад 30 країн і міжнародних організацій зробили внески до програми "Зерно з України" (Grain from Ukraine). Зокрема це Велика Британія, США, Канада, Японія, Корея і Катар. Вдалося зібрати близько $190 млн.