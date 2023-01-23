Росія висилає естонського посла

Міністерство закордонних справ Росії висилає естонського посла і відкликає свого посла з Естонії.
Про це пише пресслужба МЗС РФ.
Росія 23 січня викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.
Також керівник МЗС Латвії Едгар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.
Про це він написав у Twitter.
"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій" - заявив міністр.
Нагадаємо, що два тижні тому Естонія наказала скоротити представництво у російському посольстві. Через це воно скоротило консульські послуги росіянам.