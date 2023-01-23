​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
ГоловнаСвіт

Росія висилає естонського посла

Рівень дипвідносин понизили до тимчасово повірених у справах.

Росія висилає естонського посла

Міністерство закордонних справ Росії висилає естонського посла і відкликає свого посла з Естонії.

Про це пише пресслужба МЗС РФ.

Росія 23 січня викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

Також керівник МЗС Латвії Едгар Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.

Про це він написав у Twitter.

"У зв'язку з триваючою брутальною російською агресією проти України та на знак солідарності з Естонією, Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого, вимагаючи від Росії відповідних дій" - заявив міністр.

Нагадаємо, що два тижні тому Естонія наказала скоротити представництво у російському посольстві. Через це воно скоротило консульські послуги росіянам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також