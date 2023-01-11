Естонія вимагає, щоб Росія скоротила штат посольства у Таллінні

МЗС Естонії повідомило посла РФ про те, що Росія має до 1 лютого скоротити штат своїх дипломатичних представництв у Таллінні, щоб забезпечити паритет із кількістю естонських дипломатів у Москві.
Про це повідомляє пресцентр МЗС Естонії.
Естонія вимагає скоротити штат посольства Росії до восьми дипломатичних посад та 15 відряджених адміністративно-технічних працівників та працівників обслуговування.
"Оскільки Росія розпочала агресивну війну проти України і не робить жодних зусиль для її припинення, розміри російського посольства в Таллінні видаються невиправданими", – прокоментував це рішення у Twitter керівник МЗС Урмас Рейнсалу.
У заяві МЗС наголошується, що "після початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму", а сьогоднішній крок фіксує "найнижчу точку відносин загалом".
Нагадаємо, що Естонія розпочала підготовку до конфіскації заморожених російських активів.
Також Естонія виділила близько 1 млн євро на демонтаж радянських військових пам’ятників