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Естонія вимагає, щоб Росія скоротила штат посольства у Таллінні

Цей крок фіксує "найнижчу точку відносин", додали у МЗС.

Естонія вимагає, щоб Росія скоротила штат посольства у Таллінні
Фото: Priit Mürk/ERR

МЗС Естонії повідомило посла РФ про те, що Росія має до 1 лютого скоротити штат своїх дипломатичних представництв у Таллінні, щоб забезпечити паритет із кількістю естонських дипломатів у Москві.

Про це повідомляє пресцентр МЗС Естонії.

Естонія вимагає скоротити штат посольства Росії до восьми дипломатичних посад та 15 відряджених адміністративно-технічних працівників та працівників обслуговування.

"Оскільки Росія розпочала агресивну війну проти України і не робить жодних зусиль для її припинення, розміри російського посольства в Таллінні видаються невиправданими", – прокоментував це рішення у Twitter керівник МЗС Урмас Рейнсалу.

У заяві МЗС наголошується, що "після початку війни Естонія звела двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму", а сьогоднішній крок фіксує "найнижчу точку відносин загалом".

Нагадаємо, що Естонія розпочала підготовку до конфіскації заморожених російських активів.

Також Естонія виділила близько 1 млн євро на демонтаж радянських військових пам’ятників

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