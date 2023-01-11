В Афінах помер колишній та останній король Греції Костянтин

У віці 82 років помер Костянтин – колишній і останній король Греції, який провів десятиліття у вигнанні.

Про це пише Associated Press.

Лікарі приватної лікарні “Гігея” в Афінах підтвердили, що Костянтин помер пізно у вівторок після лікування у відділенні інтенсивної терапії.

Костянтин народився 2 червня 1940 року в Афінах у сім’ї принца Павла, молодшого брата короля Георга II і спадкоємця престолу, і принцеси Фредеріки Ганноверської. Його старша сестра Софія – дружина колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I. Принц грецького походження Філіп, покійний герцог Единбурзький і чоловік покійної королеви Єлизавети II, був його дядьком.

До першого дня народження Костянтина королівська родина була змушена втекти з Греції під час німецького вторгнення під час Другої світової війни, переїхавши до Александрії в Єгипті, Південної Африки та назад до Александрії. Король Георг II повернувся до Греції в 1946 році після спірного референдуму, але помер через кілька місяців, зробивши Костянтина спадкоємцем короля Павла I.

Костянтин здобув освіту в школі-інтернаті, а потім відвідував три військові академії, а також заняття в Афінській юридичній школі, готуючись до своєї майбутньої ролі.

У 1960 році у віці 20 років він і ще двоє грецьких моряків виграли золоту медаль з вітрильного спорту на Олімпіаді в Римі. Костянтина обрали членом Міжнародного олімпійського комітету, а в 1974 році він став довічним почесним членом.

Король Павло I помер від раку 6 березня 1964 року, і Костянтин став його наступником через кілька тижнів після того, як партія Центристського союзу перемогла консерваторів, набравши 53% голосів.

У 1968 році до влади прийшли “чорні полковники” і король виїхав до Великобританії. Після повалення хунти новий уряд проголосив у 1974 році Грецію республікою.

Протягом останніх років життя Костянтин жив у Пелопоннесі та в Афінах.

Нагадаємо, торік у вересні Король Карл (Чарльз) III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу.