На засіданні в форматі "Рамштайн" створять нові принципи підтримки України, – Анушаускас

А сьогодні очільники оборонних міністерств країн Балтії обговорять підтримку України в Талліні.

Міністри оборони Литви, Латвії і Естонії сьогодні зустрінуться в Талінні для обговорення оборони і підтримки України.

Про це в твіттері повідомив литовський міністр Арвідас Анушаускас.

"Остання тема є особливо актуальною для зустрічі наступного тижня в Рамштайні, де будуть створені нові принципи підтримки України", – заявив він.

Today in DefMins of 🇱🇹🇱🇻 and 🇪🇪 meet in Tallinn. We’ll discuss questions related to defense issues and support to 🇺🇦. The latter topic is particularly relevant to next week's meeting in Ramstein, where new principles of support for 🇺🇦 will be generated. #tanksforUkraine — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 11, 2023

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн".

Попереднє, сьоме засідання, відбулося в листопаді.