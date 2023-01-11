На засіданні в форматі "Рамштайн" створять нові принципи підтримки України, – Анушаускас

Міністри оборони Литви, Латвії і Естонії сьогодні зустрінуться в Талінні для обговорення оборони і підтримки України.
Про це в твіттері повідомив литовський міністр Арвідас Анушаускас.
"Остання тема є особливо актуальною для зустрічі наступного тижня в Рамштайні, де будуть створені нові принципи підтримки України", – заявив він.
Today in DefMins of 🇱🇹🇱🇻 and 🇪🇪 meet in Tallinn. We’ll discuss questions related to defense issues and support to 🇺🇦. The latter topic is particularly relevant to next week's meeting in Ramstein, where new principles of support for 🇺🇦 will be generated. #tanksforUkraine— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) January 11, 2023
Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн".
Попереднє, сьоме засідання, відбулося в листопаді.