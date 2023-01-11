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На засіданні в форматі "Рамштайн" створять нові принципи підтримки України, – Анушаускас

А сьогодні очільники оборонних міністерств країн Балтії обговорять підтримку України в Талліні. 

На засіданні в форматі "Рамштайн" створять нові принципи підтримки України, – Анушаускас
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Міністри оборони Литви, Латвії і Естонії сьогодні зустрінуться в Талінні для обговорення оборони і підтримки України.

Про це в твіттері повідомив литовський міністр Арвідас Анушаускас. 

"Остання тема є особливо актуальною для зустрічі наступного тижня в Рамштайні, де будуть створені нові принципи підтримки України", – заявив він.

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 20 січня на базі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". 

Попереднє, сьоме засідання, відбулося в листопаді. 

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