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Унаслідок повені в Каліфорнії загинули 17 людей

Пошуки пʼятирічного хлопчика, якого віднесло водою, тривають. 

Унаслідок повені в штаті Каліфорнія з кінця грудня загинули 17 людей. 50 000 мешканців із різних частин штату були змушені евакуюватися зі своїх домівок, пише New York Times

Пошуки пʼятирічного хлопчика, якого віднесло водою, тривають. Уранці понеділка він разом із мамою прямував до дитячого садочка. За даними влади, хлопчик і матір або вистрибнули, або вийшли з авто, коли його почало відносити струменем води. Жінку врятували сусіди, а хлопчика віднесло далі. 

Майже жодне місто в Південній Каліфорнії, де часто буває посуха, не оминули зливи. У Палм-Спрінгсі, розташованому в пустелі, влада перекрила кілька доріг через раптову повінь і врятувала щонайменше одну людину. 

Нагадаємо, під час злив близько півфута (15 см) дощу випало в Санта-Барбарі до вечора понеділка та майже 13 дюймів на перевалі Сан-Маркос у горах на північному сході.

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