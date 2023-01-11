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Після візиту до Харкова Бербок виступила за продовження поставок зброї Україні

Це необхідно для того, щоб можна було звільнити інші міста.

Після візиту до Харкова Бербок виступила за продовження поставок зброї Україні
Анналена Бербок
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила необхідність подальших поставок зброї після нещодавнього візиту до Харкова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel. 

“У регіоні необхідні "подальші поставки важкого озброєння", - заявила Бербок по відеозв'язку з поїзда на зворотному шляху з України.

За її словами, це необхідно для того, щоб можна було звільнити інші міста.

Бербок підкреслила, що Україна також потребує подальшої протиповітряної оборони, особливо для захисту інфраструктури.

Нагадаємо, перебуваючи у Харкові, Бербок пообіцяла виділити Україні гроші на придбання терміналів Starlink. Йдеться про 20 млн євро, на які можна буде придбати 10 тис. терміналів.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

У свою чергу, в Пентагоні заявили, що ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів. Зокрема, ці автомобілі потрібні для проведення наступу.

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