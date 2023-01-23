​Кандидат у президенти Чехії заявив, що не відправить військових у країни Балтії та Польщу в разі нападу РФ

Пізніше Бабіш написав, що його слова спотворили.

Учора кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш говорив, що у разі нападу Росії не відправлятиме чеських військових до Польщі і країн Балтії, тому, що він “хоче миру”.

Про це написав у Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк .

“Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно сказав, що він не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом”, – повідомив Йозвяк.

На зауваження про те, що відправлення військових – це зобов’язання країн НАТО, кандидат в президенти Чехії відповів: “Я хочу миру”.

the ex Czech PM and presidential candidate Babis just said that he won't send 🇨🇿 soldiers to #Poland #Estonia #Latvia & #Lithuania if #Russia attacked them if he becomes 🇨🇿president. when put to him that it is a NATO obligation he just answered: "I want peace" — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2023

У сьогоднішній заяві у Twitter Бабіш повідомив, що слова спотворили.

“Я принципово відкидаю спробу спотворення моїх заяв, які прозвучали під час вчорашніх дебатів. Я ніколи не ставив під сумнів статтю 5, тобто колективну оборону НАТО. Я просто не хотів навіть уявити, що може статися Третя світова війна. Тому політики повинні прагнути миру і запобігати війні”, – написав він.

Zásadně odmítám snahu překrucovat moje výroky, které padly během včerejší debaty. Nikdy jsem článek 5, tedy kolektivní obranu NATO, nezpochybnil. Jen jsem si nechtěl ani představit, že by mohlo dojít ke 3. světové válce. Proto politici musejí usilovat o mír a zabránit válce. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 23, 2023

Андрей Бабіш – 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "Оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.

Уряд на чолі з Бабішем пішов у відставку у листопаді минулого року.

Президентські вибори в Чехії відбулися 13-14 січня 2023 року. У другий тур пройшли колишній генерал НАТО Петро Павел і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш. За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел набрав 35,34%, а Бабіш – 35,04%.

Другий тур президентських виборів запланований на 27 і 28 січня.