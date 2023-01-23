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​Кандидат у президенти Чехії заявив, що не відправить військових у країни Балтії та Польщу в разі нападу РФ

Пізніше Бабіш написав, що його слова спотворили.

​Кандидат у президенти Чехії заявив, що не відправить військових у країни Балтії та Польщу в разі нападу РФ
Андрій Бабіш
Фото: slovoidilo.ua

Учора кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш говорив, що у разі нападу Росії не відправлятиме чеських військових до Польщі і країн Балтії, тому, що він “хоче миру”.

Про це написав у Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк .

“Колишній прем'єр-міністр Чехії та кандидат у президенти Бабіш щойно сказав, що він не відправлятиме солдатів до Польщі, Естонії, Литви та Латвії, якщо Росія нападе на них, якщо він стане президентом”, – повідомив Йозвяк.

На зауваження про те, що відправлення військових – це зобов’язання країн НАТО, кандидат в президенти Чехії відповів: “Я хочу миру”.

У сьогоднішній заяві у Twitter Бабіш повідомив, що слова спотворили.

“Я принципово відкидаю спробу спотворення моїх заяв, які прозвучали під час вчорашніх дебатів. Я ніколи не ставив під сумнів статтю 5, тобто колективну оборону НАТО. Я просто не хотів навіть уявити, що може статися Третя світова війна. Тому політики повинні прагнути миру і запобігати війні”, – написав він.

Андрей Бабіш – 68-річний підприємець, родом зі Словаччини. Він став мільярдером як голова холдингу Agrofert. У 2011 році пішов у політику, заснувавши партію ANO. Обіймав посаду міністра фінансів, а згодом прем'єр-міністра. До "Оксамитової революції" 1989 року був членом компартії ЧССР. Заперечує звинувачення, що був агентом держбезпеки й не визнає правдивість документів, що підтверджують це, опубліковані Інститутом національної пам'яті Словаччини.

Уряд на чолі з Бабішем пішов у відставку у листопаді минулого року.

Президентські вибори в Чехії відбулися 13-14 січня 2023 року. У другий тур пройшли колишній генерал НАТО Петро Павел і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш. За підрахунком 99,6% голосів виборців, Павел набрав 35,34%, а Бабіш – 35,04%.

Другий тур президентських виборів запланований на 27 і 28 січня.

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