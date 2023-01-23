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Саміт до річниці російсько-української війни проведуть у Стамбулі

Серед тем обговорення - геополітичні та економічні наслідки війни.

Саміт до річниці російсько-української війни проведуть у Стамбулі
Фото: телеканал ДОМ

22 лютого в Стамбулі відбудеться саміт, присвячений річниці російсько-української війни, повідомляє Anadolu Ajansi.

Про це розповів Глава представництва Європейського Союзу в Туреччині посол Ніколаус Меєр-Ландрут.

За його словами, на захід запросили представника українського уряду. Також саміт відвідає представник Туреччини. 

Серед тем обговорення - геополітичні та економічні наслідки війни.

"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. Торік, 24 лютого, початок російської агресії став визначальним моментом у європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія. Люди часто зсилаються на історію американської безпеки 11 вересня... Я можу сказати, що 24 лютого 2022 року трапилася така ж важлива ситуація з європейською безпекою.

Меєр-Ландрут підкреслив, що результати війни вже вийшли за межі України і торкнулися всіх.

Нагадаємо, Туреччина підтримала мирний план Президента Володимира Зеленського.

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