Саміт до річниці російсько-української війни проведуть у Стамбулі

22 лютого в Стамбулі відбудеться саміт, присвячений річниці російсько-української війни, повідомляє Anadolu Ajansi.

Про це розповів Глава представництва Європейського Союзу в Туреччині посол Ніколаус Меєр-Ландрут.

За його словами, на захід запросили представника українського уряду. Також саміт відвідає представник Туреччини.

Серед тем обговорення - геополітичні та економічні наслідки війни.

"Це також спосіб висловити нашу підтримку Україні. Торік, 24 лютого, початок російської агресії став визначальним моментом у європейській історії. Європейська історія – це наша спільна географія. Люди часто зсилаються на історію американської безпеки 11 вересня... Я можу сказати, що 24 лютого 2022 року трапилася така ж важлива ситуація з європейською безпекою.

Меєр-Ландрут підкреслив, що результати війни вже вийшли за межі України і торкнулися всіх.

Нагадаємо, Туреччина підтримала мирний план Президента Володимира Зеленського.