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Швеція передасть Україні енергетичне обладнання

Зараз йдуть переговори щодо транспортування матеріалів в Україну.

Швеція передасть Україні енергетичне обладнання
Фото: Pixabay

Уряд Швеції дозволив державній компанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне для відновлення енергетичної системи після російських обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

"Компанія Svenska Kraftnät визначила матеріали, які вона могла б передати Україні і які стали б у нагоді для енергопостачання країни. Тепер уряд вирішив, що обладнання можна передати", - йдеться у повідомленні. 

Svenska Kraftnät зараз веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій (MSB) щодо транспортування матеріалів в Україну.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.

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