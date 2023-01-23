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ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги Україні

Домовленість досягнута під час зустрічі керівників МЗС у Брюсселі.

ЄС схвалив 500 млн євро військової допомоги Україні
Фото: ukrinform.ua

Європейський Союз у понеділок, 23 січня, схвалив сьомий транш в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову підтримку України.

Про це повідомляє постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічус.

Домовленість про сьомий транш була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро був схвалений разом з додатковими 45 мільйонами на обладнання для військової тренувальної місії ЄС в Україні, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що посол Естонії в Україні Каймо Кууск заявив, що його країна віддасть Україні всі 155 мм гаубиці.

А президент Франції Еммануель Макрон не виключає надання Україні танків Leclerc.

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