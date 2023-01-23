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Окупанти обстріляли прикордонне село на Сумщині

По центру села прилетіло 15 мін.

Окупанти обстріляли прикордонне село на Сумщині
Фото: Скрін з відео

Російські війська у понеділок, 23 січня, обстріляли прикордонне село в Сумській області.

Про це заявив у Телеграм керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Окупанти завдали удару по самісінькому центру села в Бояро-Лежачі. Сьогодні туди прилетіло 15 мін від росіян,” - наголосив Живицький.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджено будинок старостату та будинок культури, а також магазин та лінії електропередач.

Нагадаємо, що уночі 23 січня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. Інформація щодо постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури уточнюється. 

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