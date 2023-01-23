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Місцева влада Верхньодніпровська відмовляється демонтувати пам’ятник Щербицькому

Його внесли як невід’ємний об’єкт головної площі міста.

Місцева влада Верхньодніпровська відмовляється демонтувати пам’ятник Щербицькому
Пам'ятник Щербицькому у Верхньодніпровську
Фото: Вікіпедія

У Дніпропетровській області відмовляються демонтовувати пам'ятник Володимиру Щербицькому. У місті Верхньодніпровськ пам'ятник досі стоїть на площі міста.

У Верхньодніпровську місцева влада відмовляється демонтувати пам'ятник члену першому секретарю ЦК КПУ Щербицькому Володимиру з головної площі міста. Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит до місцевої влади.

У відповіді йдеться, що у 2016 році після зняття з реєстру державних пам'яток місцева влада рішенням сесії внесла бюст як невід'ємний елемент благоустрою площі Поля у місті.

Фото: Lb.ua

“Це найбільш поширений метод збереження комуністичних пам'ятників у містах - внесення їх до частини площі чи до музею під відкритим небом. Але рано чи пізно, приходять невідомі патріоти, які зносять пам'ятник чим і виконують дію закону” - розповів LB.ua координатор проекту Декомунізація.Україна Вадим Позняков.

 

Нагадаємо, у Дніпрі демонтували пам'ятник “Танку”. 

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