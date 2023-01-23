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​У п'яти областях застосовуються аварійні відключення світла, - Укренерго

Для всіх обленерго встановлено ліміти споживання на добу.

​У п'яти областях застосовуються аварійні відключення світла, - Укренерго
Фото: ukrinform.ua

Станом на ранок 23 січня споживання електроенергії в Україні зросло порівняно з неділею. Це пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій країні.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що дефіцит потужності в енергосистемі збільшився, виробництво електроенергії на електростанціях, які працюють, не може повністю покрити споживання.

Для всіх обленерго встановлено ліміти споживання на добу. Вже вранці ліміти перевищено у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де застосовуються аварійні відключення.

Аварійні відключення також і в інших областях.

"Укренерго вдалося відновити одну із ліній 330 кВ на південному сході країни. Ремонтники постійно працюють над відновленням пошкоджених атаками ворога об'єктів. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає дедалі складнішим і триває довше", - додали в компанії.

В Укренерго нагадують, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб'єктах. Крім того, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей поки що недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога.

Нагадаємо, в Києві сьогодні  діють обмеження 948 МВт вдень та 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години, тобто столиця залишиться у стабілізаційних графіках вимкнення світла.

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