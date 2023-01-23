Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Під вогнем з російських «Градів» та «Ураганів» пройшла ця ніч на Нікопольщині… Росіяни двічі обстріляли район. У Мирівську та Марганецьку громади прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Люди цілі", - написав він у Telegram.

На місці уражень працюють співробітники ДСНС. Наслідки ще з’ясовуються.

"У рештi районів сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Нагадаємо, минулої доби російська армія тричі обстріляла Нікопольський район із важкої техніки. По містах і селах Марганецької громади ворог відправив понад 30 снарядів.