Факт витоку контрактів Міноборони на закупівлю харчів для військових розслідуватиме СБУ, – депутат

Оборонний комітет Верховної Ради розгляне факт витоку контрактів Міністерства оборони з постачальниками послуг харчування для військових.

Про це в коментарі Українським новинам повідомив народний депутат, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Геннадій Касай.

"По-перше – так, Комітет буде завтра збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони будуть звертатися у правоохоронні органи, зокрема, і в СБУ, щодо питання, що вони бачать в цьому питанні (публікація у ЗМІ оригіналів закритих контрактів МО та звинувачення на адресу Міноборони у закупівлях послуг харчування нібито за завищеними цінами – ред.) зраду", – заявив Касай.

За його словами, ця інформація може бути використана ворогом. Подібні контракти є закритими, згідно з вимогами воєнного часу, та містять відомості про військові частини, їх адреси. Нардеп додав, що до вивчення ситуації залучатимуть СБУ.

"Може не на цьому комітеті, а на наступному, але треба залучити. Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яке в цьому процесі також повинні розібратися", – вважає Касай.

Нагадаємо, за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.

Заступниця голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла заявила, що Комітет викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони через повідомлення у ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.