З 50 тис. завербованих до ПВК Вагнера в’язнів у строю залишилося близько 10 тис. осіб

Із 50 тис. російських ув'язнених, завербованих ПВК Вагнера для участі у війні з Україною, залишилося лише 10 тис. осіб, вважає голова благодійного фонду “Русь сидячая” Ольга Романова.

“За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 тис. (в'язнів, – ред). Нині їх, найімовірніше, вже за 50 тис. З них воюють на фронті 10 тис., бо всі інші або вбиті, або “трьохсоті”, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон”, – повідомила Романова проекту My Russian Rights.

За її інформацію, “зі страшною силою” почали дезертирувати з ПВК ще восени. Багато хто з втікачів бігли назад до Росії, взявши з собою зброю. Наприклад, вона розповіла про випадок, що стався на початку грудня 2022 року в Ростовській області. Тоді колишній в'язень, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова припускає, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин не веде статистику про зниклих або дезертованих ув'язнених, просто записуючи їх усіх до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.

Нагадаємо, російська ПВК “Вагнер” почала рекрутувати в'язнів із виправних закладів Чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.