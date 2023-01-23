Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, троє поранених

В місті є проблеми з світлом внаслідок обстрілів.

Вовчанськ Харківської області у понеділок, 23 січня, обстріляла російська армія, троє людей зазнали поранень.

Про це сказав начальник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, повідомляє Суспільне.Харків.

"Троє людей звернулися за медичною допомогою. Сьогодні цілий день обстріли, у нас щодня обстріли. Окупанти "пройшлися" по центру міста, житловим будинкам", — сказав Гамбарашвілі.

За його словами, масштаби руйнувань та пошкоджень внаслідок обстрілів 23 січня з'ясовують. Гамбарашвілі каже, що в місті є проблеми з електропостачанням внаслідок обстрілів.

"Світло у нас щодня вимикають — перебивають енергопостачання: хлопці ремонтують лінію, за годину-дві — знову влучання", — розповів начальник міської адміністрації.

Нагадаємо, що вдень 22 січня в селі Петрівка Богодухівського району внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ РФ загинула 67-річна жінка. Снаряд розірвався на території її подвір’я.