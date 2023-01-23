Сьогодні, приблизно о 14:00, російські військові обстріляли зі ствольної артилерії житлові будинки і залізницю у Ворожбі Сумської області.
Про це повідомляє у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, 10 снарядів розірвалися в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок.
“Одна з квартир зруйнована вщент – туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж”, – поінформував голова ОВА.
Він додав, що осколками перебиті газопровід та електричні лінії. Пошкоджені приміщення залізниці та колії. Люди не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли прикордонне село в Сумській області.