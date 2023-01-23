Вони призначені для тих, хто ще не пройшов ці курси або не має медичної освіти.

Служба безпеки України підготувала навчальний курс із тактичної медицини.

Як ідеться в повідомленні пресслужби відомства, серію відеолекцій з тактичної медицини розробили для тих, хто ще не пройшов такі курси або не має медичної освіти.

"На жаль, під час бойових дій і ворожих обстрілів неможливо уникнути поранень та смертей. Наше завдання – зберегти максимум життів українців", - зазначили в спецслужбі.

СБУ підготувала сім відеолекцй, яку публікуватимуть на сторінках спецслужби в соцмережах.

Серед тем - допомога пораненому під вогнем противника, в тактичних умовах, допомога при масивній кровотечі, травмі голови, підготовка до евакуації тощо.

Нагадаємо, торік на Сумщині закінчили навчання перші слухачі курсу “Тактична медицина для українців”. Із 24 слухачів 23 успішно склали іспити і отримали відповідний сертифікат та аптечку.