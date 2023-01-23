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Повернулися до навчання після канікул 507 шкіл Київщини

Продовжується зимовий відпочинок для школярів 131 навчального закладу.

Повернулися до навчання після канікул 507 шкіл Київщини
Фото: тг-канал Сергія Шкарлета

Сьогодні повернулися до навчання після зимових канікул 507 закладів загальної середньої освіти Київської області.

Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА.

Зазначається, що за очною та змішаною формами навчання працює 421 школа, дистанційно освітні послуги надають 86 закладів. Решта – 131 заклад – перебуває на канікулах.

У Білоцерківському районі досі відпочивають учні 36 закладів освіти, Броварському – 10, Бучанському – 19, Вишгородському – 10, Обухівському – 33, Фастівському – 23.

 

Нагадаємо, цьогоріч зимові канікули тривали довше, ніж зазвичай, тому що більшість закладів освіти ухвалили рішення працювати без осінніх канікул.

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