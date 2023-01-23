Під час бойового зіткнення у Запорізькій області росіяни втратили понад 50 осіб і майже десяток озброєння і техніки

Під час бойового зіткнення поблизу села Малі Щербаки Запорізькій області росіяни втратили понад 50 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують безславно помирати в Україні. Протягом 20 – 21 січня ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. За уточненими даними, внаслідок бойового зіткнення з підрозділами Сил оборони втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них - безповоротні", - йдеться в повідомленні командування.

Також загарбникам знищили 9 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. Зокрема, танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр". Ще 4 одиниці техніки було пошкоджено.

Нагадаємо, Сили оборони Таврійського напрямку вразили легкомоторний катер російських окупантів.

Стало відомо, що із 50 тисяч російських ув'язнених, завербованих ПВК "Вагнер" для участі у війні з Україною, залишилося лише 10 тисяч осіб.