Також вони говорили про постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ.

Петро Порошенко під час засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО за участі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Брюсселі закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство в Альянсі.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

«Сьогодні у Брюсселі висловив слова щирої вдячності Альянсу та країнам-членам за потужну військову та політичну допомогу Україні. Наша держава перетворилася в надміцний надійний щит захисту союзників від варварства росії та за останній рік вже на полі бою довела свою готовність до членства в Альянсі», – написав п’ятий Президент.

«Звернув увагу Генерального секретаря НАТО на необхідність пришвидшення розгляду офіційної заяви України щодо приєднання до Альянсу. Без України цей трансатлантичний проект так і не буде завершеним. Водночас з Україною НАТО стане і сильнішим, і безпечнішим, і авторитетнішим не лише в регіоні, а й у світі», – переконаний Порошенко.

Він зазначає: в Україні розраховують на стратегічну делекоглядність та справді амбітні рішення під час чергового саміту НАТО у Вільнюсі цього року.

«Також ми говорили про постачання бронетехніки та винищувачів для ЗСУ. Наголосив, що нове наступальне озброєння має бути поставлене для ЗСУ в січні-лютому, перш ніж росія використає нову хвилю мобілізації», – пише Порошенко.

Як повідомив Порошенко журналістам, у Брюсселі обговорювали, як зробити допомогу Україні більш ефективною.

«Я майже кожен тиждень буваю на фронті, бо дуже важливо встановити комунікацію і передавати те, що кажуть наші воїни, солдати, офіцери, що вони потребують найбільше. І доносити це до тих, хто приймає рішення тут, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО», – сказав Порошенко.

«На моє переконання, ми потребуємо декількох кроків. Крок перший – це звичайно зброя. І дуже обнадійливим виглядає результат Рамштайну, коли ми отримаємо майже 1200 бойових броньованих машин. Коли вже є артилерія, вони дають можливість Україні створити 8-10 додаткових бригад, які будуть брати участь у весняному контрнаступі, а також посилять можливості оборони», – вважає п’ятий Президент.

«Щодо питання танків Леопард, я особисто дуже оптимістичний. Я переконаний, що ця потужна хвиля підтримки врешті-решт швидко призведе до постачання Україні танків, бо нас не влаштовують лише обіцянки, що ми отримаємо той чи інший тип зброї в 2023 році. Ми потребуємо їх зараз, вже в січні – лютому. І все, що може бути доставлено, причому раніше ніж результати мобілізації РФ, це подвоює або потроює ефективність застосування», – наголошує Порошенко.

«Ми маємо переходити і до постачання винищувачів F-16 та ударних гелікоптерів. Нарешті має бути прийняте рішення про ракети великого радіусу дії для атаки на логістику, склади і пункти управління російських військ. На сьогодні вони розташовані буквально в 150-200 км і почувають себе в безпеці – це категорично неприйнятно», – вважає п’ятий Президент.

«Ми сьогодні говорили про протиповітряну оборону і різке збільшення її можливості. Ми сьогодні говорили про розвідку включно з стратегічними безпілотними літальними апаратами, яких сьогодні потребують наші війська. Ми говорили про збільшення радіусу дії HIMARS, і ця розмова була достатньо продуктивною. На моє переконання, поєднання всього компоненту, політичного, військового може призвести до результатів», – повідомив Порошенко.