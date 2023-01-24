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Над територією Азовсталі фіксують задимлення

"Здебільше це схоже на пилову хмару, яка здіймається через серію розмінувань та вирізання обладнання на металобрухт", - розповів радник міського голови Маріуполя.

Над територією Азовсталі фіксують задимлення
Фото: EPA/UPG

Над територією заводу "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі фіксують задимлення.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ймовірно, росіяни проводять розмінування та розкрадають завод.

"Здебільше це схоже на пилову хмару, яка здіймається через серію розмінувань та вирізання обладнання на металобрухт. Страшно уявити, яку екологічну шкоду це додатково додасть і місту, і морю", - зауважив Андрющенко.

Він додав, що окупанти ще не дістались до маріупольської Шлакової гори.

"Але вже всередині озвучують плани видобутку шлаку на потреби бетонного виробництва та будівництва доріг", - додав радник міського голови.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що загарбники вивозять українські зерно та брухт через Маріуполь до Таганрогу.

Тим часом ватажок окупантів на Донеччині Денис Пушилін призначив на посаду "мера" Маріуполя колишнього працівника міліції Олега Моргуна, засудженого Україною на 11 років.

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