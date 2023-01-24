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Члени маріупольського руху спротиву ліквідували трьох російських офіцерів

Окупанти розслідують "тероризм".

Члени маріупольського руху спротиву ліквідували трьох російських офіцерів
Фото: Telegram/Андрющенко Time

У тимчасово окупованому Маріуполі рух спротиву ліквідував трьох російських офіцерів.

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

"За підтвердженою інформацією було ліквідовано три офіцери. Слідчий комітет Московії розслідує справу за ознаками “тероризм, екстремізм” та ще як вони можуть назвати гарну справу", - написав Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

Радник міського голови зауважив, що ця атака виявилася несподіваною для росіян, що окупанти наразі пояснюють інцидент "бандитськими розбірками".

"Бо назвати черговим розмінуванням кульбіт підірваного позашляховика з руснею всередині якось некомільфо", - зауважив Андрющенко.

Нагадаємо, поблизу міста Щастя на Луганщині партизани знищили залізничне полотно на ділянці, якою російські окупанти транспортували військову техніку та боєприпаси.

У Донецьку підпалили автомобіль одного з представників окупаційної адміністрації.

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