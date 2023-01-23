Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією

Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що з 24 лютого його країна знизить рівень дипломатичних відносин з РФ.

“Зважаючи на той факт, що агресія Росії проти України триває, і на знак солідарності з Естонією, з 24 лютого Латвія знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня тимчасового повіреного, відповідно вимагаючи від РФ діяти аналогічно”, – йдеться у Twitter-повідомленні Едгарса Рінкевичса.

Ņemot vērā to, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās un solidarizējoties ar Igauniju, Latvija no 24.februāra pazeminās diplomātiskās pārstāvniecības līmeni Krievijā līdz pilnvarotā lietveža līmenim, attiecīgi pieprasot Krievijai rīkoties līdzīgi — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023

Сьогодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав країни-члени ЄС дотримуватися принципу паритетності в дипломатичних відносинах з Росією, згідно з яким кількість дипломатів в обох країнах має бути однаковою.

Нагадаємо, 11 січня естонське МЗС поінформувало російського посла про рішення, відповідно до якого РФ повинна до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні до 8 дипломатів і 15 відряджених адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників. Мета цього кроку – “добитися паритету чи еквівалентності у чисельності посад у посольстві”, в результаті чого “кількість існуючих посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях, буде урівняна”.

Сьогодні Росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.