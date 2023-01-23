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Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією

“На знак солідарності з Естонією”.

Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з Росією
Фото: delfi.lv

Голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що з 24 лютого його країна знизить рівень дипломатичних відносин з РФ.

“Зважаючи на той факт, що агресія Росії проти України триває, і на знак солідарності з Естонією, з 24 лютого Латвія знизить рівень дипломатичного представництва в Росії до рівня тимчасового повіреного, відповідно вимагаючи від РФ діяти аналогічно”, – йдеться у Twitter-повідомленні Едгарса Рінкевичса.

 

Сьогодні міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав країни-члени ЄС дотримуватися принципу паритетності в дипломатичних відносинах з Росією, згідно з яким кількість дипломатів в обох країнах має бути однаковою.

 

Нагадаємо, 11 січня естонське МЗС поінформувало російського посла про рішення, відповідно до якого РФ повинна до 1 лютого 2023 року скоротити кількість співробітників свого посольства в Таллінні до 8 дипломатів і 15 відряджених адміністративно-технічних та обслуговуючих працівників. Мета цього кроку – “добитися паритету чи еквівалентності у чисельності посад у посольстві”, в результаті чого “кількість існуючих посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях, буде урівняна”.

Сьогодні Росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому залишити РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

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