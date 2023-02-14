Європа не буде цілісною і захищеною без України, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради на сесії міністрів оборони.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
“Європа – єдиний безпековий простір, який не буде цілісним і захищеним без України. Радий, що цей підхід здобуває усе більше прихильників”, - написав Резніков.
Він наголосив, що Україна налаштована всебічно розвивати партнерство у форматі колективної безпеки.
Резніков зазначив, що Україна зробила свій великий внесок у безпечне майбутнє Європи, і партнери це розуміють.
“Тому сьогодні основний сигнал, який ми отримуємо – допомога і підтримка України до нашої перемоги”, - підсумував міністр оборони.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Leopard відправляться в Україну у березні.