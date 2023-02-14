Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
ГоловнаСвіт

Європа не буде цілісною і захищеною без України, - Резніков

Україна налаштована всебічно розвивати партнерство у форматі колективної безпеки.

Європа не буде цілісною і захищеною без України, - Резніков
Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради на сесії міністрів оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Європа – єдиний безпековий простір, який не буде цілісним і захищеним без України. Радий, що цей підхід здобуває усе більше прихильників”, - написав Резніков.

Він наголосив, що Україна налаштована всебічно розвивати партнерство у форматі колективної безпеки. 

Резніков зазначив, що Україна зробила свій великий внесок у безпечне майбутнє Європи, і партнери це розуміють.

“Тому сьогодні основний сигнал, який ми отримуємо – допомога і підтримка України до нашої перемоги”, - підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Leopard відправляться в Україну у березні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також