У ЄС створять робочу групу, яка вивчить можливості використання заморожених російських активів

Частина підготовчої роботи включатиме отримання більш чіткої картини про те, де перебувають ці активи та яка їхня загальна вартість.

Під керівництвом Швеції, яка головує у Раді Європейського Союзу, буде створено робочу групу ЄС, яка вивчатиме можливості використання заморожених російських активів для відновлення України.

Про це йдеться на сайті шведського головування в Раді ЄС.

"У принципі, все однозначно: Росія має платити за відновлення України. Натомість це ставить складні питання. Це має бути зроблено відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права, і зараз для цього немає прямої моделі", - підкреслив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Цю робочу групу мають створити у відповідь на останнє засідання Європейської ради, на якому були присутні глави держав та урядів Євросоюзу. Група проведе юридичний, фінансовий, економічний та політичний аналіз можливостей використання заморожених російських активів.

Рішення про компетенцію цієї групи буде ухвалено на засіданні Комітету постійних представників урядів держав-членів при Європейському союзі у середу, 15 лютого. Робочу групу очолить генеральний директор Національної ради з торгівлі Швеції посол Андерс Анлід.

Зазначається, що частина підготовчої роботи включатиме отримання більш чіткої картини про те, де перебувають російські активи та яка їхня загальна вартість. Заходи проводитимуть, співпрацюючи з робочою групою Єврокомісії "Замороження та конфіскація".

Нагадаємо, днями Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше працювати над арештом заморожених російських державних активів для відновлення України.

Раніше юристи ЄС знайшли підстави, як використати арештовані активи Центробанку Росії на відбудову нашої держави.