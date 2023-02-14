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Весь тираж канадської срібної пам’ятної монети у вигляді української писанки розкупили за день

Канадці зобразили на монеті давні трипільські орнаменти.

Весь тираж канадської срібної пам’ятної монети у вигляді української писанки розкупили за день
Фото: Пресслужба Королівського Монетного двору Канади

Королівський Монетний двір Канади випустив пам’ятну монету у вигляді української писанки.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

Канадці зобразили на монеті, тираж якої склав 7500 екземплярів, давні трипільські орнаменти. 

Як повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів, весь тираж монети було викуплено за один день. 

Всі кошти, отримані від продажу цих монет зі срібла та золота, Канада спрямує на гуманітарну допомогу Україні. 

Нагадаємо, сім українських пам’ятних монет потрапили в сотню найкращих монет зі всього світу.

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