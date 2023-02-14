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Європарламент заборонив реєстрацію в ЄС нових авто з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року

Це рішення було прийнято депутатами Європарламенту з невеликою перевагою.

Європарламент заборонив реєстрацію в ЄС нових авто з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року
Фото: EPA

Депутати Європарламенту проголосували за поступову відмову від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВС) на пасажирському транспорті з 2035 року.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Зазначається, що це рішення було прийнято з невеликою перевагою - 340 голосів "за" і 279 – “проти”.

Таким чином, у Євросоюзі з 2035 року реєстрація нових авто з ДВС буде заборонена.

Також проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлені на рівні 55% для легкових автомобілів і 50% для мікроавтобусів.

Виробники, котрі мають невеликі обсяги виробництва за календарний рік (від 1 тис. до 10 тис. нових легкових автомобілів або від 1 тис. до 22 тис. нових мікроавтобусів), можуть отримати відстрочку до кінця 2035 року. Натомість ті, хто реєструє менше 1 тис. нових транспортних засобів на рік, як і раніше, звільняються від таких вимог.

Нагадаємо, у Європарламенті пройшли дебати стосовно лікування екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на лікування за кордон. В середу, 15 лютого, депутати голосуватимуть за резолюцію, підготовлену п'ятьма політичними групами: “Європейською народною партією”, Renew Group, “Соціал-демократів”, “Зелені/Європейський вільний альянс”, “Група європейських консерваторів та реформаторів”.

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