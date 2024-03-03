США: потоплене у Червоному морі судно з добривами становить загрозу довкіллю та кораблям

Британське судно Rubymar, яке затонуло в Червоному морі внаслідок атаки хуситів, становить екологічну небезпеку. На судні знаходилися приблизно 21 тисяча метричних тонн сульфату амонію.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

У CENTCOM, що судно затонуло вночі 2 березня, а приблизно 21 тисяча метричних тонн сульфату амонію, які перевозило судно, становлять екологічну небезпеку в Червоному морі.

З моменту неспровокованого нападу судно повільно набирало воду.

"Також є ризик підводного середовища для інших суден, що проходять через жваві судноплавні шляхи цього водного шляху", — йдеться в заяві CENTCOM.

Повідомлялося, що раніше атакований єменськими повстанцями-хуситами британський корабель затонув у Червоному морі. Це перше судно, повністю знищене після ударів бойовиків.