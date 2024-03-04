Четверо осіб загинули й щонайменше 21 отримала поранення внаслідок пожежі у будинку для літніх людей на заході Німеччини.
Про це пишуть Euronews.
Пожежа спалахнула в ніч з неділі на понеділок. Інцидент стався в Бедбург-Хау в землі Північна Рейн-Вестфалія.
Ще 46 мешканців евакуювали та госпіталізували для подальших медичних перевірок.
За інформацію поліції, також постраждали пожежник і поліцейський.
Причина пожежі з'ясовується.
“Вогонь вдалося загасити, але пожежники все ще працюють на місці події”, − йдеться у матеріалі.
Торік у липні шість людей загинули, ще 81 особа була госпіталізована внаслідок пожежі, яка спалахнула у будинку для літніх людей Casa dei Coniugi в італійському місті Мілан.