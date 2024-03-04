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У Німеччині сталася пожежа у будинку для літніх людей, є загиблі та травмовані

Також постраждали пожежник і поліцейський.

У Німеччині сталася пожежа у будинку для літніх людей, є загиблі та травмовані
Фото: EPA/UPG

Четверо осіб загинули й щонайменше 21 отримала поранення внаслідок пожежі у будинку для літніх людей на заході Німеччини.

Про це пишуть Euronews.

Пожежа спалахнула в ніч з неділі на понеділок. Інцидент стався в Бедбург-Хау в землі Північна Рейн-Вестфалія.

Ще 46 мешканців евакуювали та госпіталізували для подальших медичних перевірок.

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За інформацію поліції, також постраждали пожежник і поліцейський.

Причина пожежі з'ясовується.

“Вогонь вдалося загасити, але пожежники все ще працюють на місці події”, − йдеться у матеріалі.

Фото: EPA/UPG

Торік у липні шість людей загинули, ще 81 особа була госпіталізована внаслідок пожежі, яка спалахнула у будинку для літніх людей Casa dei Coniugi в італійському місті Мілан.

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