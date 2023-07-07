В Італії шість людей загинули унаслідок пожежі у будинку для літніх людей, понад 80 постраждали

Шість людей загинули, ще 81 особа була госпіталізована внаслідок пожежі, яка спалахнула у будинку для літніх людей Casa dei Coniugi в італійському місті Мілан.

Про це пише BBC.

14 постраждалих перебувають у важкому стані.

Пожежу вдалося швидко локалізувати. Усі докази вказують на те, що вогонь охопив одну кімнату, де жили дві жінки.

Наразі причина займання невідома.

За словами мера Мілана Джузеппе Сали, вони загинули внаслідок пожежі, тоді як четверо інших − через вдихання диму. Інформаційне агентство Ansa повідомило, що п'ятеро з шести жертв були жінками.

Стіни в сусідніх кімнатах, де почалася пожежа, почорніли. Вважається, що вогонь спалахнув на першому поверсі, а потім дим поширився поверхом вище. “Випари такі ж смертоносні, як і вогонь”, − сказав Сала.

Відомо, що загалом у будинку для літніх людей у районі Корветто на півдні Мілана перебували 167 людей, які потребували різного рівня догляду. Він належить міській владі, але управляється групою, яка керує сотнями житлових будинків у всій країні.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року місті Дніпро сталася пожежа в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинули шестеро осіб. В одній із кімнат трапилося коротке замикання та загорання електропроводки.