Байден не санкціонував таємні переговори із росіянами, – Білий дім

Але його адміністрація знала, що вони проходять.

Президент США Джо Байден не санкціонував і не підтримував таємні зустрічі колишніх американських топпосадовців з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим чи будь-які інші потенційні переговори про закінчення війни в Україні. Про це заявили в Білому домі та Державному департаменті, пише The Guardian.

NBC News повідомляли, що експосадовці з питань національної безпеки мали зустріч із Лавровим у квітні. Серед них – колишній американський дипломат Річарда Гаас, а також двоє колишніх помічників у Білому домі.

Незрозуміло, як часто група, до якої входили колишні посадовці Пентагону, проводила дискусії з іншими відомими росіянами, яких вважають близькими до Кремля, повідомляє NBC News. Принаймні один невстановлений член групи вирушив до Росії.

"Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми вже говорили, нічого про Україну без України", – заявив речник Державного департаменту.

Речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі також повідомив CBS News, що Білий дім знав про неофіційні дискусії.

"Але я хочу прояснити, що ці дискусії не заохочувалися і не були породжені нами, і ми не підтримували їх будь-яким активним способом. Як сказав президент, нічого про Україну без України", – зазначив він.

За даними NBC News, перемовини між колишніми чиновниками і росіянами нібито були спрямовані на те, аби закласти основу для переговорів про завершення війни в Україні. Журналісти зазначали, що обговорення відбувалися з відома адміністрації Байдена, але не за її вказівкою, і що ті, хто зустрічався із Лавровим, потім поінформували Білий дім.

У квітні, коли відбувалися ці зустрічі, Лавров був у США на засіданні Ради безпеки ООН.