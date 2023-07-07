Гроссі натякнув на розбіжності серед експертів щодо викиду води з Фукусіми

Пекін розкритикував доповідь МАГАТЕ, зазначаючи, що організація не повинна схвалювати план, який створює ризик для морського життя та здоров'я людей.

Кілька членів групи міжнародних експертів, які підготували звіт, чи безпечним є викид Японією очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС у Фукусімі, мають занепокоєння.

Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі, пише Reuters.

До групи увійшли фахівці з 11 країн, зокрема Австралії, Канади, Франції, Південної Кореї, Великої Британії, США та Китаю − найзапеклішого критика плану Токіо.

Гроссі сказав, що жоден з експертів не висловив йому занепокоєння безпосередньо, і не уточнив, як він дізнався про цю проблему.

Китайська державна газета Global Times написала, що китайський експерт у технічній робочій групі МАГАТЕ Лю Сенлінь був розчарований “поспішним” звітом, зазначивши, що внесок експертів був обмеженим і використовувався лише для довідки.

Ядерне агентство створило робочу групу в 2021 році для перевірки безпеки плану Японії випустити воду обсягом 500 басейнів олімпійського розміру з заводу, зруйнованого цунамі понад десять років тому.

Пекін розкритикував доповідь МАГАТЕ, зазначаючи, що організація не повинна схвалювати план, який створює ризик для морського життя та здоров'я людей. Натомість Гроссі сказав, що звіт не означає схвалення плану, і що Токіо ще має прийняти остаточне рішення про випуск води, який має початися у липні.

“Ми не схвалюємо план і не рекомендуємо це робити. Ми кажемо, що цей план відповідає стандартам”, − сказав Гроссі.

Нагадаємо, Японія збирається отримати дозвіл на скидання понад мільйона кубометрів очищеної води з місця аварії на АЕС Фукусіма в Тихий океан. Це необхідно для повного виведення з експлуатації майданчика після землетрусу та цунамі 2011 року, що викликали найбільшу у світі атомну катастрофу з часів Чорнобиля.

Японія запевнила інші країни, що скидання води безпечне, відповідає стандартній галузевій практиці і є необхідним, оскільки близько 1000 резервуарів для зберігання на Фукусімі буде заповнено до початку 2024 року. За даними МАГАТЕ, інші країни з атомними електростанціями вже безпечно скидають розведені відходи в море.

У травні у Японії відбулися протести проти викиду води, що має розпочатися орієнтовно у липні. Активісти підкреслюють, що навіть після очистки у воді залишається частина радіації. “Це проєкт, що триває десятиліття й охоплює кілька поколінь, він має отримати громадський консенсус”, − зазначили вони. Того ж місяця на АЕС виявили руйнування ключової несучої конструкції всередині найбільш пошкодженого з трьох розплавлених реакторів.