3 факти, які потрібно знати про мамографію

За даними Національного канцер-реєстру, в Україні в 2021 році було зафіксовано близько 14 000 нових випадків раку молочної залози.

Кожна 7 жінка в світі хворіє на цю недугу.

Фото: facebook/Ангеліна Шостак

Мамографія — один з найефективніших видів скринінгу, який може врятувати життя.

Результати багатьох досліджень свідчать, що жінки, які регулярно проходять мамографію, мають більшу ймовірність виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях, коли шанси вилікуватись дуже високі.

За даними МОЗ України, рак молочної залози на І стадії є виліковним у 95% жінок. Погана новина:в Україні кожній четвертій жінці рак грудей діагностують вже на ІІІ–ІV стадії. Це відбувається насамперед через нехтування своїм здоровʼям.

У моїй практиці траплялись випадки, коли жінки свідомо не хотіли йти на скринінг, хоча розуміли наявність проблеми. Вибір на користь “краще не знати” може призвести тільки до гірших наслідків, адже ми втрачаємо найдорожче — час. Саме тому так важливо не ігнорувати щорічний чекап грудей. Підступність раку молочної залози у тому, що він тривалий час розвивається, не маючи жодних симптомів. Тож проходження мамографії з певного віку має стати звичкою.

Мамографія — це безпечно

Існує розповсюджений міф, що мамографія має велике променеве навантаження на організм людини. Це не так. Мамографія — безпечний, доступний і найпростіший рентгенологічний скринінговий метод для раннього виявлення раку молочної залози.

У практиці не існує жодних підтверджених випадків, коли мамографія якось вплинула на здоровʼя.

Сучасні апарати використовують низькі дози радіації, які можна порівняти з фоновим випромінюванням.

Протипоказання для мамографії практично відсутні. Тільки якщо в період вагітності та лактації жінка відчуває біль у грудях, надмірну чутливість або дискомфорт — вона може звернутись до лікаря, який призначить їй УЗД, МРТ або перенесе мамографію на більш пізній період. При опіках або відкритих ранах на молочних залозах скринінг відкладають до покращення стану здоровʼя.

Після 40 років мамографія є обовʼязковою

За європейськими стандартами, жінки повинні робити мамографію щорічно після 40 років, якщо в родині немає випадків раку молочної залози. А якщо є — скринінг потрібно проходити з 35 років. Для цього направлення лікаря не знадобиться. Після проходження скринінгового дослідження необхідно звернутися до мамолога для вирішення питання щодо частоти та доцільності виконання мамографій до 40 років.

Чому саме в 40? У більшості жінок з цього віку починається інволюція молочної залози. Тобто фізіологічна зміна структури грудей — меншає залозистої тканини, і більшає жирових клітин. За таких процесів зростає ризик виникнення новоутворень.

За наявності скарг мамографія призначається незалежно від віку. Це можуть бути виділення, потовщення шкіри, болісні відчуття, деформація, зміна розмірів і кольорів.

Також кожна жінка може пальцями проводити скринінг грудей за певною схемою. Складіть разом три-чотири пальці й пройдіться по колу спочатку поверхневими, а потім більш глибокими дотиками — від ключиці до нижніх ребер, потім угору по бічних лініях до пахв. Якщо при дотику відчуваються ущільнення — обовʼязково до мамолога.

У моїй практиці був не один випадок, коли жінка самостійно, не маючи симптомів, виявила у себе рак молочної залози. Це допомогло вчасно почати лікування і подолати хворобу.

УЗД та мамографія мають різні показання

Обидва методи скринінгу вважають ефективними для виявлення раку молочної залози, але кожен має свою специфіку. Зазвичай УЗД призначають жінкам до 40 років, коли в структурі молочної залози переважає залозиста тканина, а от мамографію роблять вже після цього віку.

Бувають випадки, коли після мамографії у лікаря-мамолога залишаються питання. Тоді він може призначити УЗД, щоб зрозуміти природу утворення. Це може бути кіста, наприклад, або фіброаденома.

Проте, на відміну від УЗД, вона “побачить” мікрокальцинати. Це відкладення солей кальцію, які виникають у канальцях молочних залозах переважно після 40 років.

Вони є однією з ознак раннього раку молочної залози. Виявити мікрокальцинати у тканинах грудей можна тільки за допомогою мамографії, тому що жодних симптомів вони не викликають. До того ж, пухлина настільки маленька, що ультразвук не здатен її зафіксувати.