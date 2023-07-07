Очільник МЗС Британія заявив, що Росія не повинна надалі загрожувати безпеці ЗАЕС

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Росія не повинна надалі загрожувати безпеці Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в дописі Клеверлі у твітері.

Міністр зазначив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) "має мати повний доступ для інспектування станції та забезпечення ядерної безпеки".

Russia must not endanger the safety of the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant further.



The IAEA must have full access to inspect the plant and ensure nuclear safety and security. — James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) July 7, 2023

Нагадаємо, керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі нині повідомив, що є "прогрес" в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Він додав, що офіційні особи МАГАТЕ відвідали об’єкти, включно з басейнами для охолодження, і не побачили "жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях". Однак доступу на дах електростанції у місії так і немає.

Ексглава британського Генштабу наголосив, що Володимир Путін допустить серйозну стратегічну помилку, якщо піде на ескалацію на ЗАЕС. Польща попередила Росію, що в разі підриву станції вона відреагує "належним чином".

Раніше Збройні Сили України офіційно повідомили, що росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Перед тим українська розвідка заявила, що російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян.