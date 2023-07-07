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Очільник МЗС Британія заявив, що Росія не повинна надалі загрожувати безпеці ЗАЕС

"МАГАТЕ має мати повний доступ для інспектування станції", - наголосив Клеверлі.

Очільник МЗС Британія заявив, що Росія не повинна надалі загрожувати безпеці ЗАЕС
Джеймс Клеверлі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Росія не повинна надалі загрожувати безпеці Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться в дописі Клеверлі у твітері.

Міністр зазначив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) "має мати повний доступ для інспектування станції та забезпечення ядерної безпеки".

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Нагадаємо, керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі нині повідомив, що є "прогрес" в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС. Він додав, що офіційні особи МАГАТЕ відвідали об’єкти, включно з басейнами для охолодження, і не побачили "жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях". Однак доступу на дах електростанції у місії так і немає.

Ексглава британського Генштабу наголосив, що Володимир Путін допустить серйозну стратегічну помилку, якщо піде на ескалацію на ЗАЕС. Польща попередила Росію, що в разі підриву станції вона відреагує "належним чином".

Раніше Збройні Сили України офіційно повідомили, що росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Перед тим українська розвідка заявила, що російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Одними з перших покинули станцію співробітники Росатому, які керували діями росіян. 

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