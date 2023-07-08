В США оприлюднили причини надання Україні касетних боєприпасів

Найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні, наголосили в Пентагоні.

Представник Міноборони США, заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль, назвав причини надання Україні касетних боєприпасів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Перша причина – нагальність моменту. Українці в розпалі контрнаступу. Він був досить виснажливим, тому що росіяни мали пів року для укріплення оборони. І оборона, яку Росія вибудувала на сході й півдні, – складна. Для будь-якого війська було б складно її прорвати", – зазначив Каль.

Він додав, що Україна витрачає значно більше артилерійських снарядів, ніж їй можуть надати союзники. Це, в свою чергу, може завадити Україні вести бойові дії.

По-друге, рішення про надання касетних снарядів не постійне. Воно слугує "мостом" до моменту, поки США й союзники не створять достатніх потужностей для виробництва звичайних 155-мм артилерійських снарядів.

"І по-третє, є стратегічний момент. У Путіна є "теорія перемоги" – що він усіх "перечекає": українців, США, європейців, міжнародну спільноту – і просто напролом прокладе собі шлях. Зазнавши провалу у своєму бліцкригу, тепер він грає в довгу", – додав Колін Каль.

Він наголосив, що не можна допустити перемоги Путіна.

Представник Пентагону підкреслив, що також занепокоєний гуманітарними наслідками цього рішення, але найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб їй це не вдалось.

Як раніше повідомлялось, президент США Джо Байден і його радники ухвалили "одностайне рішення" відправити касетні боєприпаси в Україну.

Перед тим Київ запевнив партнерів щодо того, як він використовуватиме боєприпаси. США, в свою чергу, відправлять версію боєприпасів, яка має знижену "кількість боєприпасів, що не розірвалися".