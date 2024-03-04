Конгрес оприлюднив план фінансування низки установ уряду США до 30 вересня

Лідери Конгресу США оприлюднили детальну угоду про фінансування державних установ, яка покриває приблизно чверть необхідних витрат уряду, пише Bloomberg.

Пакет у розмірі 436 мільярдів доларів забезпечить роботу значної частини установ до 30 вересня.

“Це перший реальний прогрес у вирішенні ідеологічних суперечностей, що стоять за серією загроз про припинення роботи та тимчасових рішень, за якими США працювали більше ніж п'ять місяців”, − зазначає видання.

Угода містить положення щодо запобігання продажу Китаю нафти зі стратегічного резерву США та відстеження іноземних покупок сільськогосподарських земель Сполучених Штатів.

Пакет включає кошти для департаментів сільського господарства, транспорту, житлово-комунального господарства та міського розвитку, у справах ветеранів та енергетики, а також Управління з питань харчових продуктів і медикаментів. Також охоплено Агентство з охорони навколишнього середовища та департаменти торгівлі, юстиції та внутрішніх справ.

Однак угода не передбачає грошей для міністерств оборони та національної безпеки, а також соціальних програм, які проходять через Департамент охорони здоров’я та соціальних служб. Наразі ці агентства планують призупинити роботу 23 березня.

Палата представників планує схвалити перші заходи щодо часткового фінансування до того, як президент Джо Байден виступить зі своїм щорічним зверненням про стан країни в четвер. Сенат також має намір розглянути їх, оскільки наприкінці тижня в багатьох агентствах, які охоплюють цей план, закінчаться гроші.