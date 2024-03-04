Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання

Уряд працює над новою системою бронювання, повідомив на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент LB.ua.

Восьмеро людей, що працюють, мають забезпечувати одну, яка ризикує своїм життям на фронті. Броні мають отримувати ті, хто наповнює державний бюджет.

“Близько 700 тисяч людей в Україні заброньовані. І цей підхід працює, він є економічним. Тому що є галузі та підприємства критичної інфраструктури або галузей критичних потреб економіки. Ми хочемо вдосконалити цей підхід, щоб він був більш справедливим”, − заявив він.

На думку Шмигаля, в законі про мобілізацію треба врахувати, щоб насамперед були заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства.

“Наприклад, енергетичні підприємства. А також ті, що забезпечують водопостачання, водовідведення, природні очевидні речі. Тут ці працівники мають бути заброньовані, якщо не 100%, то на якийсь значний відсоток”, − вважає глава уряду.

Він наголосив, що з Генштабом вже погоджено, аби таких працівників критичних підприємств бронювали якнайбільше.

“Окрім цього ми вважаємо, що мають бути заброньовані підприємства, які наповнюють державні бюджети, дають нам змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі сьогодні… Такі критичні та інші підприємства мають бути виділені Міністерством економіки. Ця дискусія триває та робота ведеться”, − додав він.

Зокрема, вивчаються питання сплати податків, офіційної зарплати, яка для бронювання має бути середньою або вище середньої.

“Не може бути підприємство, яке сплачує мінімалку… У нас в країні люди мають поділятися на дві категорії: ті, які захищають країну та воюють. Та, які працюють наповнюють бюджет. Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті”, − вважає Шмигаль.

Кабмін працює над параметрами бронювання відповідно до цих параметрів. “Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією. Всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно… Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо”, − запевнив він.