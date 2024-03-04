Журналісти стали свідками бою, який командири супроводжували у радіоефірі. Наш боєць із позивним "Позитив", для якого цей бій був першим, дістає поранення.

Журналісти проєкту "Український Свідок" приїхали під Кліщіївку, щоб поспілкуватися з десантниками та зафільмувати оборону наших позицій на цьому напрямку.

У новому відео - польовий КСП (командно-спостережний пункт) 80 ОДШБр біля Кліщіївки, Бахмутський напрямок. Журналісти проєкту приїхали сюди, щоб зафільмувати оборону Кліщіївки. Та все склалося інакше: на позицію хлопців, які стояли в обороні, починають лізти росіяни. Наш боєць із позивним "Позитив", для якого цей бій був першим, дістає поранення.

«Позитив» був кращим під час навчання, — розповідає командир роти «Барнс». — А сьогодні за кількістю знищених ворогів він йде на рекорд». «Барнс» вирішує вислати підкріплення, яке має замінити хлопців на позиції. Допомогти побратимам зголосилися хлопці, які тільки-но повернулися з бойової задачі. Серед них — «Нароха», якому уже 60 і він має їхати додому, бо вже не придатний до служби у ДШВ. Та бійці з позивними «Борода», «Бармалей» та «Ізя».

«Барнс» постійно тримає зв’язок із «Позитивом». «Всі встали за тебе, — передає командир по рації. — Просто протримайся». Він розповідає, що тут, на фронті, все, як у фільмах про В’єтнам або Другу світову. «Все це увійде до підручників, — каже «Барнс». — Сподіваюсь, що тільки до наших. Але проблема у тому, що люди на останньому подиху, їх немає ким замінити. Який толк зі зброї, якщо нема кому виходити?».

Раптом до КСП повертається «Бармалей». Він дістав поранення у голову. Згодом «Барнсу» по рації повідомляють, що «Борода» теж поранений — у нього відкритий перелом ноги.

Через постійні обстріли евакуювати його вдається лише наступної ночі. «Барнс» розповідає, чим закінчилася ця історія. «Позитив» вийшов на зв’язок своїми пострілами: вчора він знищив вісім чи дев’ять противників, — каже командир. — Він зміг вибратися самостійно, а потім його евакуювали. «Ізя» вивів групу з-під мінометного обстрілу, він живий та неушкоджений. «Борода» потрапив під мінометний обстріл, але його стан стабільний».