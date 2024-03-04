​На Львівщині викрили посадовців, які незаконно вирубили дерев на 64 млн грн

На Львівщині викрили посадовців, які незаконно вирубали дерев на 64 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану злочинну групу з числа керівників низки лісових та мисливських господарств Львівської області, які незаконно вирубили дерев на понад 64 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Організував оборудку один з керівників Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, який на час скоєння злочину був головним лісничим Львівського обласного управління.

До складу злочинної групи входили директори та головні інженери п’яти державних підприємств лісового господарства області. Однин з них нині є депутатом районної ради.

"Зловмисники всупереч вимогам законодавства та перевищуючи свої повноваження організували незаконні "рубки рідколісся" на території області. Зокрема, посадовці протизаконно включили в проєкти організації діяльності відповідних лісогосподарських підприємств проведення «рубок рідколісся». На підставі чого у 2019-2022 роках видавались лісорубні квитки на рубку цінних порід лісу. Деревина продавалась приватним підприємствам та часто вивозилась за кордон", - зазначили в ДБР.

Організатору та семи учасникам злочинної групи вручені підозри у перевищенні службових повноважень та проведені незаконних рубок (ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України). Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Закарпатті двох керівників лісових підприємств підозрюють у видачі незаконних дозволів на рубку лісу зі збитками 3,5 млн грн.