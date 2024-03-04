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Росіяни збільшили інтенсивність авіаційних ударів на Луганщині, - ОВА

Учора вони завдали ударів по трьох селах на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Росіяни збільшили інтенсивність авіаційних ударів на Луганщині, - ОВА
Луганщина, наслідки обстрілу (архівне фото)
Фото: Сергій Гайдай у ТГ

Росіяни посилили авіаудари в Луганській області, завдаючи ударів по селах на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Він розповів про ситуацію на окупованих та деокупованих територіях

"Після нетривалої паузи росіяни знов збільшили авіаційну присутність на нашій ділянці відповідальності. Учора вони завдали ударів по трьох селах Луганщини. На Куп’янському напрямку – по Надії та Твердохлібовому, на Лиманському, що передбачувано, – по Білогорівці. В районі цього населеного пункту противник організував спробу штурму, але наші захисники дали відсіч окупантам. Під вогонь артилерії потрапило Невське", - написав Лисогор.

Він також повідомив, що в окупованому Рубіжному росіяни налагодили "бізнес"– продаж талонів на прийом до пенсійного фонду. Аби його отримати безоплатно, люди займають чергу із попередньої доби.

"Прилаштувались ті, хто живе ближче, – щодня стоять в чергах, стають власниками талонів і пропонують іншим придбати своє місце. За менші гроші можна купити місце в черзі", - прооментував Лисогор.

  • На Куп'янському напрямку окупанти продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Табаївка Харківської області. Протягом тижня захисники відбили там понад 50 штурмів.
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