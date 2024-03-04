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ГУР зламало російське міністерство оборони: отримало доступ до документів та ідентифікувало генералітет

Кіберфахівці провели DDoS-атаку.

Головне управління розвідки міністерства оборони України провело DDoS-атаку і зламало російське міноборони. Кіберфахівці отримали доступ до софту, шифрів і секретних документів. 

У ГУР повідомили, що тепер вони володіють програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало російське міністерство, а також – масивом секретної службової документації. Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства ворога. 

"Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок", – заявили в ГУР. 

Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів міністерства, а ще заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "бюрократъ"

У розпорядженні воєнної розвідки України, зокрема, опинилася службова документація заступника міністра оборони  – Тімура Іванова

"Цей заступник шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", – натякнули в ГУР.

 

  • Це – не перша атака кіберфахівців-ГУРівців. Зокрема, в січні співробітники ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.
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