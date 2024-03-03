Від 26 лютого російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" і більш ніж 40 ракет.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня.
"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що "потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям".
"І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь", - додав глава держави.
- Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошукові роботи на місці влучання російського дрона по багатоповерхівці. Загинули 12 людей, серед них - п'ятеро дітей.
- Також у неділю у Кураховому Донецької області росіяни поцілили керованою авіабомбою у центр міста. Відомо про 16 поранених, двоє із них у важкому стані.