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Зеленський: За тиждень росіяни використали проти України майже 400 керованих авіабомб і понад 50 "шахедів"

"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло", - наголосив Президент.

Зеленський: За тиждень росіяни використали проти України майже 400 керованих авіабомб і понад 50 "шахедів"
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Від 26 лютого російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" і більш ніж 40 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня.

"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що "потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям". 

"І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь", - додав глава держави.

  • Ввечері 3 березня в Одесі завершили пошукові роботи на місці влучання російського дрона по багатоповерхівці. Загинули 12 людей, серед них - п'ятеро дітей.
  • Також у неділю у Кураховому Донецької області росіяни поцілили керованою авіабомбою у центр міста. Відомо про 16 поранених, двоє із них у важкому стані.
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