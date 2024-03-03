"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло", - наголосив Президент.

Від 26 лютого російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" і більш ніж 40 ракет.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 березня.

"Жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло. І саме тому важливо, щоб ми зараз усі були разом – кожен, хто цінує життя і хто не хоче, щоб цей терор прийшов додому до інших народів", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що "потрібно реагувати на дії Росії усім лідерам, усім міжнародним організаціям".

"І реагувати жорстко. Не хоче Путін ніякого миру – він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета – знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери. Тому це питання виживання – і не лише України, – щоб світ реагував на російське зло й тиснув – тиснув, бив у відповідь", - додав глава держави.