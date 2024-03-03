Генштаб ЗСУ: Найгарячіші напрямки фронту - Новопавлівський і Авдіївський

Наші бійці відбили на Авдіївському 18 атак окупантів упродовж доби, а на Новопавлівському - 27.

Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках фронту.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом у продовж доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційні удари, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 3 березня така: