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Генштаб ЗСУ: Найгарячіші напрямки фронту - Новопавлівський і Авдіївський

Наші бійці відбили на Авдіївському 18 атак окупантів упродовж доби, а на Новопавлівському - 27.

Генштаб ЗСУ: Найгарячіші напрямки фронту - Новопавлівський і Авдіївський
Бойова робота реактивної артилерії миколаївських морпіхів
Фото: Генштаб

Українські захисники відбили низку атак російських окупантів на п'яти напрямках фронту. 

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загалом у продовж доби відбулося 68 бойових зіткнень. 

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 44 авіаційні удари, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 3 березня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лісне, Рожковичі, Дружба, Бобилівка, Кияниця Сумської області та Вовчанськ, Великий Бурлук Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Єліне, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Соснівка, Вовківка, Олександрівка, Новодмитрівка Сумської області; Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Охрімівка, Мілове, Тополі Харківської області;
  • на Куп’янському ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Надія, Твердохлібове Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області;
  • на Лиманському відбили 3 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Верхньокам'янське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське Донецької області;
  • на Бахмутському відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Дружба Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більше 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Андріївка та Нью-Йорк Донецької області;
  • на Авдіївському відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Покровськ, Новобахмутівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Опитне, Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Невельське Донецької області;
  • на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де за підтримки авіації росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Завдали вороги авіаційних ударів в районах населених пунктів Курахове, Водяне, Вугледар та Урожайне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів, серед них Курахове, Максимільянівка, Єлизаветівка, Катеринівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка Донецької області;
  • на Оріхівському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Натомість противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, Верхня Терса та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Омельник, Оріхів, Новоандріївка, Приморське Запорізької області;
  • у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнав Херсон. 
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