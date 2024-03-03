В Одесі під завалами шукали двох дітей. Вони не вижили (оновлено)

3 березня тривала рятувальна операція на руїнах будинку в Одесі, куди влучив російський "шахед". Під завалами шукали дітей.

Оновлення 19.28. О 19.18 керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що восьмирічна дівчинка Злата не вижила від російської атаки.

"Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України", - написав Кіпер у соцмережах.

За даними Офісу Генпрокурора, наразі відомо про 12 загиблих. Серед них - 5 дітей.

Раніше повідомлялося, що рятувальники, кінологи медики, комунальники, волонтери продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу, шукати потерпілих.

П’ять людей вдалося врятувати, їм надали медичну допомогу.

У лікарнях залишаються дві жінки – вони в реанімації у важкому стані, та чоловік, стан якого медики оцінюють як середнього ступеня важкості. Постраждала вагітна жінка вже вдома, з нею все гаразд.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз до рятувальних робіт загалом залучено 215 людей.

"Вдячний кожному волонтеру, який допомагає", – наголосив президент.

На місці цілодобово працює штаб з ліквідації наслідків трагедії.

В Офісі президента додали, що люди отримують всю необхідну допомогу. Всі питання щодо обігріву та харчування постраждалих, надання їм одягу та речей першої необхідності, психологічної допомоги, а також забезпечення тимчасовим житлом оперативно вирішуються місцевою владою та ОВА.

Сьогодні в Одесі та області оголошено жалобу.

Оновлення. Згодом у Силах територіальної оборони ЗСУ повідомили, що двоє дітей, яких шукають під завалами - це восьмирічна Злата і девʼятирічний Сергійко.

Тіла їхніх батьків та сестрички знайшли.

Мова йде про Кравця Олега Володимировича, військовослужбовця Регіонального управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України, його дружину Тетяну та семимісячну доньку Лізу.

"Пошуки ще двох дітей, восьмирічних Злати і девʼятирічного Сергійка продовжуються", зазначили у Силах територіальної оборони.

Оновлення 18.52. У Одеській ОВА повідомили, що з-під завалів дістали тіло хлопчика.